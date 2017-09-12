غلق مركزين طبيين مخالفين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا برقم 603 والقرار رقم 604 لسنة 2017، بشأن غلق مركزين طبيين مخالفين للقانون وطبقا لمحاضر إثبات الحالة.

وتضمنت القرارات غلق مركزا للأمراض الجلدية وتجميل الجلد، وذلك لعدم وجود ترخيص للعيادة وعدم وجود عقد وغرفة للنفايات ووجود أجهزة ليزر بدون ترخيص.

كما تم غلق مركز للولادة، وذلك لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط.