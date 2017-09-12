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البنك الأهلي يعلن عن توافر وظائف بفروع القناة وسيناء والبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

البنك الأهلي يعلن عن توافر وظائف بفروع القناة وسيناء والبحر الأحمر

10:38 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

البنك الأهلي يعلن عن توافر وظائف بفروع القناة وسيناء والبحر الأحمر

البنك الأهلي

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن البنك الأهلي المصري عن توافر فرص عمل بفروع القناة وسيناء والبحر الأحمر، لحديثي التخرج أعوام 2014، 2015، 2016، 2017.

وشملت التخصصات المطلوبة تجارة وما يعادلها، إدارة عمال، إدارة بنوك، إدارة موارد بشرية وما يعادلها، وعلوم سياسية، علوم حاسب، هندسة حاسبات، حقوق.

وجاء باشتراطات التقدم للحصول على الوظائف المتاحة بالبنك، أن يكون الخريجون من طلاب الجامعات، الكليات، الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية، بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة، وألا يزيد سنه عن 28 عامًا وقت التعيين، كما اشترط أن يكون محل الإقامة له مطابق للرقم القومي.

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