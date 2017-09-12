عودة 10 آلاف و696 حاجا لميناء نويبع خلال 6 أيام

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء نويبع السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 1151 راكبا، بينهم 1103 ركاب من حجاج البر، يرافقهم 27 باص حج، و3 برادات.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن ميناء الغردقة شهد استقبال ومغادرة العبارة "الرياض" في رحلتين وعلى متنها 1736 راكبا و104 سيارات.

وأضاف ملاك في تصريحات صحفية، أن إجمالي الحجاج الذين وصلوا لميناء نويبع 10 آلاف و 696 حاجا و251 باص حج منذ بدء رحلات العودة الخميس الماضي.

وفي سياق آخر استقبل ميناء الزيتيات بالسويس، السفينة "جازبرايد" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

بينما غادرت العبارتين "عمان" و"بوسيدون إكسبريس" ميناء سفاجا، وعلى متنهما 1084 راكبا و130 شاحنة و61 سيارة.