إصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق "إدفو - مرسى علم"

أسوان -إيهاب عمران:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "إدفو - مرسى علم" وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى الدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا من عمليات الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "إدفو - مرسى علم"، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث ونُقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.