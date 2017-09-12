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الفيوم تستعد لتشييع جنازة شهيد الإرهاب بسيناء

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مصراوي Masrawy

الفيوم تستعد لتشييع جنازة شهيد الإرهاب بسيناء

10:29 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الفيوم تستعد لتشييع جنازة شهيد الإرهاب بسيناء

محافظة الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

تستعد محافظة الفيوم، لتشييع جنازة الشهيد رمضان محمد هلال، ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد فاطمة إلياس بمدينة الفيوم.

وصرح اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، أنه ستقام للشهيد جنازة عسكرية، يحضرها المهندس تامر سعيد سكرتير مساعد محافظة الفيوم نائبا عن المحافظ وقيادات الشرطة بالمحافظة.

يذكر أن "هلال"، استُشهد إثر حادث إرهابي غاشم استهدف مدرعة شرطة بطريق القنطرة غرب العريش بشمال سيناء، أمس الإثنين، وأسفر عن استشهاد 18 من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين.

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