القشرة تسبب لك الحكة والإحراج؟.. إليك الحل

كتب- أحمد عصام روّاي:

يعاني العديد من قشرة الشعر، فتسبب لهم حكة فروة الرأس، وتفسد مظهرهم، خاصةً إذا ارتدوا الملابس القاتمة.

يقدم موقعي "WebMed" و "Mayo Clinic " أبرز النصائح للتعامل مع القشرة من أجل القضاء عليها أو على الأقل الحد من آثارها السيئة.

ومن أبرز النصائح العامة والوصفات المنزلية التي رشحتها المواقع:

1- استخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على الزنك أو الأسبرين أو مضاد فطريات.

2- غسل الشعر بالماء البارد.

3- تصفيف الشعر بصورة مستمرة.

4- استخدام زيت شجرة الشاي وزيت النعناع وعصير الليمون كغسول لفروة الرأس.

وتعتبر القشرة هي أحدى حالات الالتهابات غير المعدية، وتتسم بسرعة تكاثر وموت جلد فروة الرأس. وقد تكون بلا سبب وقد تكون بسبب التهاب فطري، ييسهل القضاء عليه بمضادات الفطريات.