أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

القشرة تسبب لك الحكة والإحراج؟.. إليك الحل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القشرة تسبب لك الحكة والإحراج؟.. إليك الحل

10:53 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

القشرة تسبب لك الحكة والإحراج؟.. إليك الحل

القشرة تسبب لك الحكو والإحراج؟.. إليك الحل

كتب- أحمد عصام روّاي:

يعاني العديد من قشرة الشعر، فتسبب لهم حكة فروة الرأس، وتفسد مظهرهم، خاصةً إذا ارتدوا الملابس القاتمة.

يقدم موقعي "WebMed" و "Mayo Clinic " أبرز النصائح للتعامل مع القشرة من أجل القضاء عليها أو على الأقل الحد من آثارها السيئة.

ومن أبرز النصائح العامة والوصفات المنزلية التي رشحتها المواقع:

1- استخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على الزنك أو الأسبرين أو مضاد فطريات.
2- غسل الشعر بالماء البارد.
3- تصفيف الشعر بصورة مستمرة.
4- استخدام زيت شجرة الشاي وزيت النعناع وعصير الليمون كغسول لفروة الرأس.

وتعتبر القشرة هي أحدى حالات الالتهابات غير المعدية، وتتسم بسرعة تكاثر وموت جلد فروة الرأس. وقد تكون بلا سبب وقد تكون بسبب التهاب فطري، ييسهل القضاء عليه بمضادات الفطريات.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 طرق منزلية للقضاء على قشرة الشعر.. منها "الإسبرين والحلبة"

    هو وهي

  • ​هذه هى أسباب جفاف الشعر

    هو وهي

إعلان

3b3dce9e0b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا