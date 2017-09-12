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غدا.. شكري يصل لندن للمشاركة في اجتماع الأزمة الليبية

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غدا.. شكري يصل لندن للمشاركة في اجتماع الأزمة الليبية غدا.. شكري يصل لندن للمشاركة في اجتماع الأزمة الليبية

التحرير

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يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى لندن، غدا الأربعاء، للمشاركة في اجتماع وزاري سداسي لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع من المقرر أن يحضره وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا والإمارات، فضلا عن مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة.

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وأضاف أبو زيد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الاجتماع، التعرف على رؤية غسان سلامة بشأن آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والإطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة، واتصالاته الإقليمية والدولية، فضلا عن تنسيق الجهود والتحركات، التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام، وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يتم بناءً على مبادرة بريطانية، تستهدف توجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، والدفع نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات والتأكيد على محورية دور الأمم المتحدة، خاصة قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا، الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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التحرير

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