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الدولار يستقر بـ«المركزى».. وأبو ظبي الإسلامى الأعلى سعرا

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الدولار يستقر بـ«المركزى».. وأبو ظبي الإسلامى الأعلى سعرا الدولار يستقر بـ«المركزى».. وأبو ظبي الإسلامى الأعلى سعرا

التحرير

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شهدت الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك المركزى استقرارا ملحوظا وفقا لاخر تعاملات له مساء أمس، مسجلاً 17.71 جنيه للبيع و17.61 جنيه للشراء.

 وسجل الدولار بالبنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامى أعلى سعر اليوم بـ17.73جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

 وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك بلوم ومصرف أبو ظبي الإسلامى وبنك المشرق والبنك المصرى الخليجى 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.

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 العملات الأجنبية:

 
فيما شهدت باقى العملات الأجنبية إستقرار ملحوظ فى الأسعار اليوم ليسجل اليورو 21.31 للبيع، و21.19 جنيه للشراء.
 وسجل الجنيه الإسترلينى 23.37 جنيه للبيع، و23.24 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.75 جنيه للبيع، و18.64 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.73 جنيه للبيع، و2.71 جنيه للشراء. 

العملات العربية:

 استقرت اليوم أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء. وسجل الدينار الكويتى نحو 58.83 جنيه للبيع، و58.46 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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