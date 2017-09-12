خبير اقتصادي: فرص الإستثمار هتزيد في بداية 2018 (فيديو)

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قال الدكتور مصطفي بدرة، خبير الاستثمار والتمويل، إن مناخ مصر جاهز لاستقبال استثمارات الصين وأوروبا، موضحا أنه مع بداية عام 2018 فرص الاستثمار ستزيد.

وأضاف بدرة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الاستثمار بيتقاس بالدقيقة على مستوى العالم، بس في مصر بيتقاس بالسنين، لازم يبقى فيه ثقة في مصر عشان الناس تقدر تستثمر من غير خوف".

وتابع: "نحتاج من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإسراع في إصدار تشريعات جديدة لتنقية بيئة العمل وتهيئتها للاستثمار، ما يبعث رسالة طمأنينه للمستثمر بالخارج".

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وذكر: "فرص الاستثمار هتزيد خاصة مع الصين التي تمتلك ألف مليار دولار، وتبحث عن فرص استثمارية في جميع دول العالم وعلى رأسها القارة الإفريقية".