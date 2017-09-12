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اعتماد حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة وتولي سيدات رئاسة أقسام وفروع رئيسية بها

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مصراوي Masrawy

اعتماد حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة وتولي سيدات رئاسة أقسام وفروع رئيسية بها

10:28 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

اعتماد حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة وتولي سيدات رئاسة أقسام وفروع رئيسية بها

هيئة قضايا الدولة

كتب- أحمد أبوالنجا:
اعتمد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والتي أقرها المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، وتضمنت تولي سيدات من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة لرئاسة أقسام وفروع بها.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة - في تصريح له - إن الحركة شملت تعيين كل من المستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام نائب رئيس الهيئة - رئيسا لفرع الإسكندرية ثان.. والمستشارة فاطمة عوض مرسي العايدي نائب رئيس الهيئة - رئيسا لفرع طنطا أول.. والمستشارة حمدية محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة - رئيسا لفرع بورسعيد أول.

وأضاف أن حركة التنقلات شملت أيضا تعيين المستشارة مشيرة محمد عبد الرسول سليمان نائب رئيس الهيئة - رئيسا لقسم قضاء إداري رابع "تسويات".. والمستشارة شادية فخري حسن إسماعيل مفتاح نائب رئيس الهيئة - رئيسا لقسم قضاء إداري ثامن "استئنافية".. والمستشارة أميمة وهبه عريان وهبه نائب رئيس الهيئة - رئيسا لقسم جزئيات شمال والقاهرة الجديدة.

وأكد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن اتجاه رئاسة الهيئة إلى إسناد إدارة بعض الفروع والأقسام للسيدات المستشارات، يأتي تدعيما لدور المرأة ومشاركتها الإيجابية والفعالة في العمل القضائي.
وقال المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني إنه قد روعي في إعداد الحركة رغبات مستشاري الهيئة والحالات الاجتماعية بما يتفق مع المصلحة العامة.

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