الزراعة: تحويل قضية «القمح الفرنسي» للنائب العام

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قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، إن مصر رفضت استلام شحنة قمح فرنسية يبلغ حجمها 59 ألف طن، لإصابتها ببذور الخشخاش، وحولت الشحنة إلى النيابة للتحقيق بشأنها.

وأضاف عبد الدايم، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة أصدرت تقريرا نهائيا برفض شحنة القمح وتحويل القضية إلى نيابة المخدرات، ومن المتوقع صدور قرار من النائب العام بإعادة شحنة القمح إلى بلد المنشأ.

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وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ومن المتوقع أن تشترى هيئة السلع التموينية نحو 7 ملايين طن قمح العام الجاري، إضافة إلى ما بين 4 و5 ملايين طن يستوردهم القطاع الخاص سنويا.

وكانت إدارة الحجر الزراعي رفضت شحنة قمح روماني، حجمها 63 ألف طن، بسبب تلوثها ببذور الخشخاش، في نهاية أغسطس، وأحالت القضية إلى النائب العام.