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إعلامي يهاجم «مصر للطيران»: الموظفين جايين بمشاكل البيت (فيديو)

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إعلامي يهاجم «مصر للطيران»: الموظفين جايين بمشاكل البيت (فيديو) إعلامي يهاجم «مصر للطيران»: الموظفين جايين بمشاكل البيت (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي رامي رضوان، خسائر شركة للطيران، موضحا أن ارتفاع التذاكر والخدمة السيئة السبب الأساسي في الخسائر.

وقال رضوان، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، اليوم الثلاثاء: "خسائر مصر للطيران وصلت 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا".

وتابع: "أسعار الرحلات الداخلية بتوصل 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل 4 آلاف جنيه، والغردقة أكتر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون بدون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليا تكون أقل من نصف هذا السعر".

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وذكر: "أسعار شركة مصر للطيران أغلى من أي شركات تانية، ومستوى الخدمة سيئ جدا، لما بتركب مع أي شركة تانية لو عايز عصفورة من السماء بتلاقيهم بيحاولوا يجيبوها، لكن في مصر للطيران الناس جاية بمشاكل البيت، ولو طلبت منهم حاجة كإنك بتقطع من جسمهم"، مختتما: "مش عارف إحنا كمان نقدم شكوى للنائب العام زي ما حصل في فلوريدا ولا إيه".

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التحرير

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