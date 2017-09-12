أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية تعتقل يمنيين اثنين حاولا استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعتقل يمنيين اثنين حاولا استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض

10:13 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

السعودية تعتقل يمنيين اثنين حاولا استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض

الشرطة السعودية خلال عملية امنية في جدة 21 كانون ا

(أ  فب):

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط عملية لتنظيم داعش المتطرف كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل وصولهما إلى هدفيهما.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة، بحسب ما نقل عنه بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إت الانتحاريين يحملان الجنسية اليمنية. ولم يحدد المصدر تاريخ العملية الأمنية.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت "من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة".

وتابع أن العملية اسفرت عن "القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن".

واتضح من التحقيقات الأولية بحسب المصدر "أنهما من الجنسية اليمنية"، مشيرا ايضا الى القاء القبض على شخصين سعوديي الجنسية "ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين".

وبعيد عملية توقيف، ضبطت الاجهزة الامنية حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما سبعة كيلوجرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء.

كما داهمت السلطات استراحة في حي الرمال في شمال مدينة الرياض "اتخذت وكرًا للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها"، وفقا للمصدر ذاته.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد 16 عامًا على هجمات 11 سبتمبر.. تنظيم القاعدة يستعيد زخمًا في سوريا

    أخبار

  • صور وخبر: قوات الجيش السوري في دير الزور

    أخبار

  • بداية من 17 سبتمبر.. السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر

    أخبار

  • بالصور - تفاصيل عملية انتحارية حاولت استهداف وزارة الدفاع السعودية

    أخبار

إعلان

0d495db2da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة