السعودية تعتقل يمنيين اثنين حاولا استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض
السعودية تعتقل يمنيين اثنين حاولا استهداف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض
10:13 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
الشرطة السعودية خلال عملية امنية في جدة 21 كانون ا
(أ فب):
أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط عملية لتنظيم داعش المتطرف كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل وصولهما إلى هدفيهما.
وقال مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة، بحسب ما نقل عنه بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إت الانتحاريين يحملان الجنسية اليمنية. ولم يحدد المصدر تاريخ العملية الأمنية.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت "من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة".
وتابع أن العملية اسفرت عن "القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن".
واتضح من التحقيقات الأولية بحسب المصدر "أنهما من الجنسية اليمنية"، مشيرا ايضا الى القاء القبض على شخصين سعوديي الجنسية "ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين".
وبعيد عملية توقيف، ضبطت الاجهزة الامنية حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما سبعة كيلوجرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء.
كما داهمت السلطات استراحة في حي الرمال في شمال مدينة الرياض "اتخذت وكرًا للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها"، وفقا للمصدر ذاته.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد 16 عامًا على هجمات 11 سبتمبر.. تنظيم القاعدة يستعيد زخمًا في سوريا
-
صور وخبر: قوات الجيش السوري في دير الزور
-
بداية من 17 سبتمبر.. السعودية تمنح الإقامة لكل يمني يحمل هوية زائر
-
بالصور - تفاصيل عملية انتحارية حاولت استهداف وزارة الدفاع السعودية
إعلان
إعلان