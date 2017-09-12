مقتل عامل أخذًا بالثأر في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، أخذًا بالثأر بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بمقتل شخص بشارع الترعة المردومة بناحية عرب الأطاولة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين مقتل "أحمد زايد" 53 عامًا، عامل ويقيم العيساوية شرق دائرة المركز "ينتمي لعائلة النمور" وبمناظرة الجثة، تبين إصابتها بطلق ناري بالرأس.

جرى نقل الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم كلاً من محمد أحمد خلف وشقيقه "الزين"، ينتميان لعائلة “الزوايد" بارتكاب الواقعة بسبب ارتباط العائلتين بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 2622 إداري المركز لسنة 2016، والناجم عن مقتل "فكري أحمد خلف".

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4339 إداري المركز لسنة 2017.