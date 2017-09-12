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الخميس.. سفير إيطاليا الجديد يصل القاهرة

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الخميس.. سفير إيطاليا الجديد يصل القاهرة الخميس.. سفير إيطاليا الجديد يصل القاهرة

التحرير

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يصل إلى القاهرة، بعد غد الخميس، جيامباولو كانتيني، الذي عينته الخارجية الإيطالية سفيرا جديدا لبلاده لدى ، ويتولى مهام منصبه بعد أن يقدم أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح .

وذكر بيان وزعته سفارة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن كانتينى عمل في أول ديسمبر 1988 كسكرتير أول تجاري في البعثة الإيطالية في أديس أبابا، ثم عمل سكريترا أول في البعثة الإيطالية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في أول أغسطس 1989، وبعدها ترقى إلى مستشار مفوضية في أول مايو 1993، وكمستشار في نفس البعثة في أول أكتوبر 1993، ثم عاد للوزارة في المكتب الثامن في الإدارة العامة للشئون السياسية في 31 يناير 1994.

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وأضاف البيان أن كانتيني انتدب للعمل في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في مكتب الشئون الدبلوماسية في أول سبتمبر 1994، وعمل كمستشار أول للهجرة والشئون الاجتماعية في واشنطن في 30 أغسطس 1999، ثم في المكتب الثالث في الإدارة العامة للشئون السياسية متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في 2003، وعين رئيسا لهذا المكتب في 2003، وبعدها وزيرا مفوضا في 2 يناير 2005.

كما شغل كانتيني منصب قنصل عام من الفئة الأولى في القدس في 30 يناير 2012، ومنصب مدير عام إدارة التعاون من أجل التنمية في 16 يناير 2013، ثم ترقى إلى درجة سفير في 2 يناير 2016، ثم مساعد الأمين العام للوزارة في أول اغسطس 2016، وقد منح وسام الجمهورية الإيطالية في عام 2008. 

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التحرير

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