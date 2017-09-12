بالصور.. تشييع جثمان النقيب أحمد فهمي بمسقط رأسه في المنوفية

بعد 25 عامًا.. دمياط تستعيد أحد أهم منتجانتها

المنوفية- مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية كفر داود بمركز السادات، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثمان النقيب أحمد فهمي شهيد الحادث الإرهابي بسيناء.

وأقيمت صلاة الجنازة من المسجد الكبير بالقرية تقدمها أبناء الشهيد والقيادات الأمنية بالمحافظة، وعلى رأسهم نائب مدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وردد المشيعون العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب ومنها: " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه 3 أبناء أكبرهم "علاء" بالفرقة الثانية بكلية الشرطه و"نادية" بالفرقة الأولى بكلية التجارة ومحمود بالصف الرابع الابتدائي.

وكان 18 من رجال الشرطة استشهدوا في حادث استهداف سيارات قول أمني للقوات بطريق "العريش / بئر العبد".