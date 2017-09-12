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رئيسة وزراء بنجلاديش تزور مخيمات الروهينجا

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مصراوي Masrawy

رئيسة وزراء بنجلاديش تزور مخيمات الروهينجا

09:45 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

رئيسة وزراء بنجلاديش تزور مخيمات الروهينجا

رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة

كوكس بازار، بنجلاديش (د ب أ)
وصلت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمنطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش اليوم الثلاثاء للمساعدة في توزيع مواد الإغاثة على مسلمي الروهينجا، الذين فر عشرات الالاف منهم من العنف الدائر في ميانمار.

ومن المقرر أن تتوجه حسينة لمخيم كوتوبالونج للاجئين برا. وكانت حسينة قد توجهت لكوكس بازار قادمة من دكا صباح اليوم للوقوف على الظروف التي تواجه اللاجئين داخل المخيمات وخارجها.

ويشار إلى أن المخيمات الحالية استنفدت طاقتها الاستيعابية و لم تعد تسع لللاجئين آخرين، حيث أن 313 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش عقب بدء أعمال عنف عرقية في ولاية راخين بميانمار ذات الأغلبية البوذية في 25 آب/أغسطس الماضي.

ويقيم عشرات الالاف من اللاجئين على طول الطرق والغابات القريبة والتلال منذ أن عبروا الحدود، في حين أن آخرين مازالوا في طريقهم لبنجلاديش.

وقال عبيد القدير، أحد الوزراء في حكومة حسينة، أمس الاثنين في دكا، إن رئيسة الوزراء تعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة الروهينجا.

وقالت حسينة للبرلمان أمس إن بنجلاديش سوف تطرح أزمة الروهينجا على الجمعية العام للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سوف تطلب من ميانمار إعادة مواطنيها وضمان سلامتهم.

وأضافت " يتعين على ميانمار حل مشكلتها التي تسبب فيها مواطنوها".

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