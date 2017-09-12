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الشرطة الدنماركية تغلق أجزاء من صالة وصول بمطار كوبنهاجن

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مصراوي Masrawy

الشرطة الدنماركية تغلق أجزاء من صالة وصول بمطار كوبنهاجن

09:42 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الشرطة الدنماركية تغلق أجزاء من صالة وصول بمطار كوبنهاجن

الشرطة الدنماركية

ستوكهولم (د ب أ)
أغلقت الشرطة الدنماركية اليوم الثلاثاء أجزاء من صالة وصول بمطار كوبنهاجن بسبب واقعة لم يتم الإفصاح عنها.

وقال المطار لاحقا على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن سبب إغلاق صالة وصول 2 هو " تحقيق الشرطة بشأن حقيبة ذات حجم غريب".

وقال متحدث بالمطار لوكالة الأنباء الدنماركية إنه لم يكن من الممكن فحص صالة وصول 2، وأنه من المتوقع أن تسبب عملية الشرطة تأخيرا للرحلات الجوية.

وقد طُلب من الركاب اتباع تعليملت رجال الشرطة والأمن ، ومتابعة ما يرد على موقع المطار على الانترنت.

ويشار إلى أن مطار كوبنهاجن يعد الأكثر ازدحاما في منطقة اسكندنافيا.

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