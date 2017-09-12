مقتل 11 وإصابة 28 آخرين في حادث سير بشرق طهران

طهران (د ب أ)

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 28 آخرون كانوا على متن حافلة جراء انقلابها في منطقة جاجرود شرق العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قائد شرطة الطرق في منطقة شرق محافظة طهران سياوش محبي القول إن "الحافلة انقلبت عند الساعة 2 و 20 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة و 50 دقيقة مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في جاجرود، أثناء توجهها إلى طهران".

وأضاف أن فرق الإغاثة والإنقاذ هرعت إلى مكان وقوع الحادث، وأن القتلى الأحد عشر كانوا قد لقوا حتفهم قبل وصول رجال الإغاثة.

وتابع أن الحافلة كانت تحمل على متنها 39 شخصا، وتم تم نقل الجرحى إلى مستشفيات طهران لتلقي العلاج.