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مقتل 11 وإصابة 28 آخرين في حادث سير بشرق طهران

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مصراوي Masrawy

مقتل 11 وإصابة 28 آخرين في حادث سير بشرق طهران

09:40 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مقتل 11 وإصابة 28 آخرين في حادث سير بشرق طهران

ارشيفية

طهران (د ب أ)
لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 28 آخرون كانوا على متن حافلة جراء انقلابها في منطقة جاجرود شرق العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قائد شرطة الطرق في منطقة شرق محافظة طهران سياوش محبي القول إن "الحافلة انقلبت عند الساعة 2 و 20 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة و 50 دقيقة مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في جاجرود، أثناء توجهها إلى طهران".

وأضاف أن فرق الإغاثة والإنقاذ هرعت إلى مكان وقوع الحادث، وأن القتلى الأحد عشر كانوا قد لقوا حتفهم قبل وصول رجال الإغاثة.

وتابع أن الحافلة كانت تحمل على متنها 39 شخصا، وتم تم نقل الجرحى إلى مستشفيات طهران لتلقي العلاج.

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