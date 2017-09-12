بدء تحضيرات مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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بدأت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي على مستوى الخبراء، بمدينة شرم الشيخ، لبحث القضايا المدرجة بجدول أعمال المؤتمر، الذي سيفتتح رسميا، بعد غد الخميس، ويستمر يومين بمشاركة كبار المسئولين ورؤساء البنوك المركزية الذين يمثلون نحو 94 دولة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة، وقيادات البنك المركزي.



وتركز الاجتماعات التحضيرية على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وسبل إدماج القطاع غيرالرسمي بالرسمي، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي، وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

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كما تتناول تجارب الدول الأعضاء في ذلك الشأن، والشمول المالي وتحسين وضع المرأة، والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولي للشمول المالي في إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالي للمرأة، والعمل على حصولها على الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليا واقتصاديا، علاوة على نظام الهوية الرقمي، وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالي بأهداف التنمية المستدامة.

والتحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى، وتم إنشائه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة، لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء، ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.