ضبط معاون مكتب بريد لاختلاسه 5 آلاف جنيه من معاشات التضامن بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

قالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن شرطة البريد ألقت القبض على معاون بمكتب بريد لاستيلائه على معاشات التضامن الاجتماعي في أحد أحياء القاهرة.

وأفادت المصادر بان معلومات وردت لإدارة شرطة البريد عن وجود تلاعب في بحسابات معاش الضمان الاجتماعي بأحد مكاتب البريد بشارع المعز لدين الله التابع لمنطقة بريد وسط وشمال القاهرة بمنطقة الجمالية .

وأكدت التحريات اختلاس معاون مكتب البريد، وعمره 52 سنة، نحو 5 آلاف جنيه.

ووفقا للمصادر، أقر المشتبه فيه باختلاس المبلغ، وسدده.

وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر بعرض المشتبه فيه على النيابة العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.