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ننشر أسماء القتلى والمصاب الوحيد في حادث تصادم بني سويف

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء القتلى والمصاب الوحيد في حادث تصادم بني سويف

09:24 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ننشر أسماء القتلى والمصاب الوحيد في حادث تصادم بني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب آخر، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمقطورة نقل محملة بالطوب بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف 9 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و6 جثث إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، فيما نقل المصاب لمستشفى بني سويف العام.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام وناصر المركزي كلا من: هشام محمد كمال، 22 سنة، محمد عبد المنعم محمد، 23 سنة، محمد فرج عفيفي، 30 سنة، شقيقه "محمود" 56 سنة، فايز كامل سلام 25 سنة، حسام محمد عثمان 21 سنة، ميلاد فارس كامل 25 سنة، كيرلس ثابت ذكى 25 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وجرجس طلبه ذكى 25 سنة، أحمد على فؤاد 35 سنة، عبد الله عربي عبد الله 19 سنة، سائق السيارة، مصطفى محمود عبد الحميد 24 سنة، أحمد عابد 22 سنة، روماني عايد عزيز 30 سنة، محمد أحمد عبد الودود 28 سنة، ومقيمون بمحافظة المنيا.

واستقبل مستشفى بني سويف العام مصابا وحيدا في الحادث لشخص مجهول الهوية، ومصاب بنزيف في المخ وجروح بالظهر وأنحاء مختلفة من الجسم، وجار تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أثناء قدوم السيارة الميكروباص رقم 1738 ي.د القادمة من أسيوط إلى القاهرة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل بمقطورة رقم 4939 ي.ث.ج، نتيجة السرعة الزائدة.

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