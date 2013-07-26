أمازيغ ليبيا يغلقون خطا للغاز يمر عبر مناطقهم احتجاجا على الدستور

أغلق أمازيغ ليبيا من سكان فى نالوت الليبية بجبل نفوسة "الجبل الغربى" خط الغاز الليبى الذى يمر عبر المدينة، ويغذى مجمع مليتة النفطى احتجاجا على اعتماد البرلمان قانون انتخاب الهيئة التأسيسية التى سوف تكتب دستور ليبيا الدائم.

وقامت مجموعات من أمازيغ الجبل بإغلاق خط الغاز عبر المدينة، والتى تعتبر إحدى أكبر المدن الأمازيغية، ويقوم هذا الخط بتغذية مجمع مليتة النفطى من حقل الوفاء بحوض مدينة جدامس الحدودية، والتى تقع غرب طرابلس، ويغذى مجمع مليتة النفطى إيطاليا بالغاز عبر أنبوب بحرى.

ويطالب أمازيغ ليبيا بالإضافة إلى "أمازيغ تينيناى" أو "أمازيغ الصحراء"، وهم قبائل التبو والطوارق" بدسترة لغتهم ومنحهم حقوقهم الثقافية والعرقية فى دستور ليبيا المرتقب.

ويأتى هذا التطور فى الموقف عقب تهديد الأمازيغ بالعصيان المدنى الشامل فى مناطقهم فى ليبيا، وقامت بتنكيس العلم الوطنى الليبى بسبب عدم التوصل إلى صيغة تفاهم مع المؤتمر الوطنى الليبى.