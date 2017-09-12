مقتل وفقدان 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في الفلبين

مانيلا - أ ش أ

أفادت تقارير إعلامية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء وقوع انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة مؤخرا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولي الإغاثة من الكوارث قولهم إن خمسة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت الفيضانات منطقة بالقرب من أحد الأنهار في إقليم "لاجونا".

وتسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق أسواق المال والمكاتب الحكومية والمدارس بالإضافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وأصدر المسؤولون أوامر بإجلاء بعض المناطق بالإجبار للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك بعد أن رفض العديد منهم ترك منازلهم.