أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

مستحضر طبيعي لعلاج تجاعيد الجبهة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستحضر طبيعي لعلاج تجاعيد الجبهة

08:22 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مستحضر طبيعي لعلاج تجاعيد الجبهة

علاج-تجاعيد-الوجه

كتبت- ميرا ماهر:

تعاني العديد من السيدات من وجود التجاعيد في منطقة الجبهة، والتي تظهر نتيجة تعبيرات الوجه خاصةً لذوات البشرة الدهنية.

لذلك ذكر موقع " draxe" أنه يمكن باستخدام زبدة الشيا منح البشرة ما تحتاجه من المواد لعلاج تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة، حيث أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما أنها تحفز البشرة لإنتاج بروتين الكولاجين المسئول عن شباب الجلد.

 تحتوي زبدة الشيا أيضاً على فيتامين A وE ، اللذان يساعدان على نضارة البشرة وإعطائها ملمساً ناعماً، مما يجعل زبدة الشيا بديلا رائعا للبوتكس والميزوثيرابي.

اعتادت النساء من القدماء المصريين على استخدام زبدة الشيا على بشرتهن وشعرهن حيث تساعد في الوقاية من آثار الشمس وعوامل الطقس القاسية مثل الحرارة والرطوبة، كما تعمل على إكسابهن جمالا طبيعيا وشبابا يدوم طويلا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذا ما سيحدث لبشرتك عند المبالغة بوضع "المكياج"

    هو وهي

  • استشاري تجميل يوضح فوائد استخدام خيوط شد الوجه

    هو وهي

  • لا تلقي بذور العنب بعد اليوم.. تعرف على فوائدها

    هو وهي

  • التدليك .. سلاحك لمحاربة التجاعيد

    هو وهي

إعلان

c8d3ee0440.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا