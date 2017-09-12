مستحضر طبيعي لعلاج تجاعيد الجبهة

كتبت- ميرا ماهر:

تعاني العديد من السيدات من وجود التجاعيد في منطقة الجبهة، والتي تظهر نتيجة تعبيرات الوجه خاصةً لذوات البشرة الدهنية.

لذلك ذكر موقع " draxe" أنه يمكن باستخدام زبدة الشيا منح البشرة ما تحتاجه من المواد لعلاج تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة، حيث أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما أنها تحفز البشرة لإنتاج بروتين الكولاجين المسئول عن شباب الجلد.

تحتوي زبدة الشيا أيضاً على فيتامين A وE ، اللذان يساعدان على نضارة البشرة وإعطائها ملمساً ناعماً، مما يجعل زبدة الشيا بديلا رائعا للبوتكس والميزوثيرابي.

اعتادت النساء من القدماء المصريين على استخدام زبدة الشيا على بشرتهن وشعرهن حيث تساعد في الوقاية من آثار الشمس وعوامل الطقس القاسية مثل الحرارة والرطوبة، كما تعمل على إكسابهن جمالا طبيعيا وشبابا يدوم طويلا.