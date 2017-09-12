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مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص بمقطورة بصحراوي بني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص بمقطورة بصحراوي بني سويف

07:44 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص بمقطورة بصحراوي بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب آخر، صباح الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمقطورة نقل محملة بالطوب بنفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم نقل 9 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و6 جثث إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي.

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