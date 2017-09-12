نفسيتك سيئة بسبب الحب من طرف واحد؟.. طرق للتخلص منه

كتب - هشام عواض:

يصاب البعض بالألم والحزن عندما يشعر بالحب تجاه شخص ما، ولا يشعر بك ولا يهتم لأمرك تمامًا، وفي هذه الحالة يقع في مأزق السقوط في حب من طرف واحد، أو ما يسمى بـ"الكراش".

ويؤثر الحب من طرف واحد سلبًا على الشخص ويضعه في حالة نفسية سيئة، وقالت الدكتورة أمل زكي، استشاري علاقات إنسانية، لـ"مصراوي"، إن هناك عدة نصائح تساعد في حل مشكلة الحب غير المكتمل وهي:

- الابتعاد عنه

يجب الابتعاد عن الشخص الذي تحبه، سواء الابتعاد عن المكان التي يتواجد فيه والذي يتردد عليه كثيرًا، بحيث لا يكون هناك فرصة للالتقاء ورؤيته مما يجعل الأمر صعبًا ويستدعي التفكير فيه كثيرًا.

- الاقتراب من الأصدقاء

الاقتراب من الأهل والأصدقاء والأحباب بشكل عام، شيء مريح نفسي ويبعث بالطمأنينة والارتياح ويبدد التفكير حول الشخص المحبوب والتعلق به أكثر من غيره.

- القضاء على أوقات الفراغ

عندما يكون هناك أوقات فراغ طويلة يكثر التفكير في أمور عديدة وأهمها بالطبع هو الشخص الذي تحبه، مما يجعل الشخص المحب في تفكير دائم حول الشخص الذي يحبه.

- التعامل بواقعية

يجب أن يدرك الشخص بأن الطرف الآخر لا يكن له نفس المشاعر، ومن الأفضل له أن يحاول نسيان الأمر وأن يبدأ حياته من جديد ويحقق إنجازات في حياته حتى يلتقي الشخص الأخر المناسب له ويحبه ويبادله الحب.