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الصين: واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الصين: واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل

07:40 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الصين: واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية

بكين - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، في افتتاحية صادرة عنها أن واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية وأن تعود إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الهدف النهائي لهذه التحركات يجب أن يكون إعادة الدولة إلى طاولة المفاوضات حتى تتمكن جميع الأطراف المعنية من الجلوس معا وتسوية الشروط التي يمكن أن تجمد بالفعل أو تنهي الخطط النووية لكوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وضمان سلام دائم ومستدام في المنطقة".

وأكدت الصين على موقفها مجددا بأن العقوبات الصارمة لن تكون مفيدة في وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

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