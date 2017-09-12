«زراعة بني سويف» تنتهي من مراجعة 210 آلاف استمارة لـ«كارت الفلاح»

التحرير

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قال المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، إن المديرية انتهت من مراجعة 210 آلاف استمارة للفلاحين لاستخراج كارت «الفلاح المصري»، لافتا إلى أنها أرسلتها إلى وزارة الإنتاج الحربى بعد مراجعتها مع الإدارة المركزية بشؤون المديريات بالوزارة.

وأشار راشد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إلى أن كارت الفلاح يضمن التدقيق فى الحيازة الزراعية وضمان عدالة التوزيع والمساعدة فى عملية الرقابة والمتابعة، ويسهل عملية مراجعة البيانات على مستوى الجمهورية بموجب ربط المديريات بالوزارة، لافتا إلى وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وبدأت الدولة في تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، منذ عام 2006، بالتعاون بين وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات، من أجل التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطها بالرقم القومى لحائزها، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى إلى مستحقيها.

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وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلى أن تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية والتى يطلق عليها كارت الفلاح المصرى والنشاط الزراعى والتقاوى، يستفيد منه 7 ملايين فلاح، بهدف للقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وتمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق "الكارت الذكى"وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.