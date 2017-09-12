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سائق يتهم موظفين مستشفى جرجا بسوهاج بالتسبب في وفاة طفليه

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مصراوي Masrawy

سائق يتهم موظفين مستشفى جرجا بسوهاج بالتسبب في وفاة طفليه

07:10 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

سائق يتهم موظفين مستشفى جرجا بسوهاج بالتسبب في وفاة طفليه

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اتهم سائق، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى جرجا العام، جنوب محافظة سوهاج، ومدير المستشفى وأطباء وممرضات قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة طفليه أثناء وضع زوجته بالمستشفى.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا بلاغاً من الورداني عبد الحميد الورداني 30 عاماً سائق ويقيم بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا بتضرره من الدكتورة همت عبد الحميد الشلقامي، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى جرجا العام ومدير المستشفى وأطباء وممرضات القسم لعدم تواجدهم بالمستشفى أثناء قيام زوجته ناهد نور الدين عبد الرحيم بالولادة في المستشفى، ما أدى لوضعها توأم ووفاة الطفلين عقب الولادة مباشرةً نتيجة للإهمال الطبي.

بتوقيع الكشف الطبي على جثتي الطفلين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1994 إداري القسم لسنة 2017.

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