خبير: الأساليب الإرهابية للرد علي نجاحات قواتنا المسلحة «قذرة»

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قال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، إن ما يحدث في سيناء الآن من عمليات إرهابية، وقتل للجنود البواسل عن طريق استخدام الأحزمة الناسفة، والمعروف دوليًا باسم السلاح «القذر»، ما هي إلا أساليب معتادة للرد على النجاحات التي حققتها قوتنا المسلحة في القضاء علي البؤر الإرهابية هناك.

وأضاف سالم، خلال مداخلة عبر فضائية «الغد»، أن «الإرهاب متمركز في منطقة لا تتعدى 500 كيلو متر مربع بمنطقة رفح والشيخ زويد والعريش، فبعد هذه الضربات ومحاصرة الجيش المصري لهم، انتشرت هذه المجموعات بأماكن كثيرة بوسط سيناء وشمالها، متخذين المواطنون المدنيين كدرع حماية لهم، وبدأت باستخدام الأحزمة الناسفة والعربات المفخخة، وذلك لإحداث أكبر خسائر ممكنه والتخلص من الاشتباك القائم بينهم وبين قوات الأمن».

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وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن «الإرهابي دائمًا لديه عناصر المفاجأة التي تضمن له تحقيق النجاح قبل أن يبدأ بالهجوم فتكون قوات الأمن رد فعل، حيث أنه يحدد التوقيت ويرصد المكان المحدد ويبدأ بالتنفيذ باستخدام أسلحة يصعب السيطرة عليها كالأحزمة الناسفة».

وأشار سالم، إلى أن «أعلى نسبة إرهابيين في سيناء كانت عام 2013 إلى 2015 وقدر أعدادهم بالآف حينذاك، أما الآن فقد تقلصت أعدادهم وأصبحت لا تتعدى العشرات، ورغم تكرار العمليات الإرهابية التي يستخدم فيها الأحزمة الناسفة فهذا لا يعني انتشار الإرهابيون بسيناء»، مؤكدًا خلو أرض سيناء من إرهابي داعش.