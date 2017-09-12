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وزير الرياضة: الجماهير ستعود للمدرجات في الموسم الحالي (فيديو)

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وزير الرياضة: الجماهير ستعود للمدرجات في الموسم الحالي (فيديو) وزير الرياضة: الجماهير ستعود للمدرجات في الموسم الحالي (فيديو)

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إرسال خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، بموافقة الأجهزة الأمنية على عودة الجماهير في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي.

​وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه بحلقة  الإثنين، من برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «CBC»، أن المقترح ينص على حضور جمهور كل فريق لنحو 50% من مباريات ناديه التي يخوضها على ملعبه، موضحًا أن الجبلاية تناقش حاليًا كيفية تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأندية فيما يخص الحضور الجماهيري.

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