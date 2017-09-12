وزير الرياضة: الجماهير ستعود للمدرجات في الموسم الحالي (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إرسال خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، بموافقة الأجهزة الأمنية على عودة الجماهير في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي.

​وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «CBC»، أن المقترح ينص على حضور جمهور كل فريق لنحو 50% من مباريات ناديه التي يخوضها على ملعبه، موضحًا أن الجبلاية تناقش حاليًا كيفية تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأندية فيما يخص الحضور الجماهيري.