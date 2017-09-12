مصرع طفلين وإصابة والدهما تحت عجلات سيارة مجهولة بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما وأصيب والدهما، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة مجهولة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من الطفل مروان طارق الصادق، 7 سنوات، جثة هامدة، الطفل عامر طارق الصادق، 10 سنوات، جثة هامدة، طارق الصادق إسماعيل، 35 عاما، عامل، مصابا بجرح وسحجات بالقدم اليسرى، ويقيمون بناحية الغنيمية دائرة المركز.

بسؤال المصاب قرر بأنه أثناء قيادته دراجة بخارية بذات الناحية وبرفقته نجليه اصطدمت بهم سيارة مجهولة وفرت هاربة، وما نتج عنه وفاتهما وحدوث إصابته، مع نفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط السيارة وقائدها، حُرر عن ذلك المحضر رقم 10771 جنح المركز لسنة 2017.