وفاة فتاة في ظروف غامضة بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

تكثف مباحث سوهاج جهودها، اليوم الثلاثاء، لكشف غموض وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من مستشفى طما المركزي بوصول رابعة أحمد عبد العال، 16 عاما، وتقيم بندر طما دائرة المركز جثة هامدة.

بسؤال والدها لم يعلل سببا لذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية بها ووجود رغاوي من الفم والأنف وضيق بحدقة العين ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3840 إداري المركز لسنة 2017.