البيت الأبيض يدعو لوقف أعمال العنف ضد الروهينجا في ميانمار
البيت الأبيض يدعو لوقف أعمال العنف ضد الروهينجا في ميانمار
06:33 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
واشنطن - (د ب أ)
دعا البيت الأبيض ميانمار (بورما) إلى وقف أعمال العنف الجارية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، التي تسببت في فرار أكثر من 300 الف شخص من البلاد.
وقال البيت الأبيض، مساء الإثنين، في بيان، مستخدما الاسم البديل للدولة الآسيوية "ندعو سلطات الأمن البورمية إلى احترام سيادة القانون ووقف العنف وإنهاء تهجير المدنيين من كل الطوائف".
وأضاف: "إننا نحث قوات الأمن البورمية أيضا على العمل مع الحكومة المنتخبة لتنفيذ توصيات لجنة راخين"، مشيرا إلى تقرير قدمه كوفي عنان، أمين عام الأمم المتحدة الأسبق، إلى مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أون سان سو تشي في أغسطس الماضي.
كما دعا البيان الحكومة إلى "السماح لوسائل الإعلام بالوصول الى المناطق المتضررة (من العنف) في أقرب وقت ممكن".
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