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الأهلي لـ«عصام عبد الفتاح»: «هو موت وخراب ديار؟» (فيديو)

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الأهلي لـ«عصام عبد الفتاح»: «هو موت وخراب ديار؟» (فيديو) الأهلي لـ«عصام عبد الفتاح»: «هو موت وخراب ديار؟» (فيديو)

التحرير

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نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سخريته من أحمد حمدي حكم مباراة فريه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة « sports»، إنه من حقه الاعتراض على حكم لقاء الجيش في ظل الظلم الذي تعرض له فريقه، مؤكدًا أنه لم يتطاول على أي حكم ولا يفهم أين يأتي عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بتصريحات تطاوله.

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «لا توجد أزمة شخصية مع الحكم أحمد حمدي، الذي لم يدير أي مباراة للأهلي من قبل، ولا أعلم سبب رغبة عصام عبد الفتاح في إدخال النادي بدائرة تلك الأزمة».

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وتابع عبد الحفيظ: «لو اتحاد الكرة عايز الأهلي يبقى عبرة هيبقى لينا رد تاني خالص، وأتمنى إن أزمة حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش تنتهي سريعًا، عشان عندنا ماتش مهم أمام الترجي التونسي، ومش هنقعد كل يوم نتكلم عن ماتش طلائع الجيش، مش هيبقى موت وخراب ديار».

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التحرير

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