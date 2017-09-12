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اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بتهمة محاولة "اغتيال السيسي"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بتهمة محاولة "اغتيال "

06:00 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي

كتب – محمود السعيد:

تنظر المحكمة العسكرية بالهايكستب، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

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