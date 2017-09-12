كمال الهلباوي: الرقابة على المؤسسات الخيرية «واجب وطني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن حسن الإدارة والإشراف على المؤسسات سواء كانت على المساجد أو على الهيئات الخيرية، من الضروريات الوطنية في الفترة الراهنة.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة عبر شاشة «الغد»، أن بريطانيا خصصت وزارة للإشراف على العمل الخيري، تتابع كل من ينتمي لجماعة الإخوان متابعة دقيقة للغاية، وهذه الإدارة قامت بالتفتيش مرارًا وتكرارًا على مؤسسات إسلامية معروفة بدولة فلسطين، وقد اتُهِمت في وقت ما برعايتها للإرهاب، ثم برئتها إدارة العمل الخيري ببريطانيا، ونفت هذا الاتهام.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه يجب تحري الدقة من قبل أهل إدارات العمليات الخيرية والمشرفين عليهم فيمن يقدمون لهم العون ويمدوهم بالأموال، مؤكدًا أن معظم تمويل الإخوان سواء داخل مصر أو خارجها تمويلًا مباشرًا من رموز الجماعة والتبرعات التي تأتي لهم من الخارج.