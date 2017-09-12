أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس البيت الفني: مسرح السلام بخير ولم يتأذ بحريق البحث العلمي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس البيت الفني: مسرح السلام بخير ولم يتأذ بحريق البحث العلمي

05:07 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

رئيس البيت الفني: مسرح السلام بخير ولم يتأذ بحريق البحث العلمي

القاهرة - أ ش أ

أكد إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن "مسرح السلام بخير، وأنه لم يسفر عن حريق تكييف وزارة البحث العلمي أي أضرار للمسرح".

وقال مختار، في بيان مساء الإثنين، إنه بمجرد اندلاع الحريق، شارك عمال وموظفو المسرح في إطفاء حريق البحث العلمي، مستخدمين طفايات حريق المسرح، والذي تم تجديده وصيانته مؤخرا.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم إخراج الفنانين الموجودين بالمسرح، مشيرا إلى أن مسرحية قواعد العشق الأربعون انتهى عرضها بالمسرح منذ 4 أيام، فيما كان يتم إجراء بروفات لعرض مسرحي جديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الثقافة": مسرح السلام بخير ولم يتأذى بحريق البحث العلمي

    أخبار

  • فعاليات اليوم.. "الحفلة التنكرية" بمسرح السلام واكتشاف المواهب بثقافة

    أخبار

  • حدث ليلا.. حريق بقطار "طنطا - دمياط" وتحذيرات متبادلة بين أمريكا وكوريا

    أخبار

  • الصحة: لا إصابات جراء حريق قطار "طنطا - دمياط"

    أخبار

إعلان

998d5eb817.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا