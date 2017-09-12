رئيس البيت الفني: مسرح السلام بخير ولم يتأذ بحريق البحث العلمي

القاهرة - أ ش أ

أكد إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن "مسرح السلام بخير، وأنه لم يسفر عن حريق تكييف وزارة البحث العلمي أي أضرار للمسرح".

وقال مختار، في بيان مساء الإثنين، إنه بمجرد اندلاع الحريق، شارك عمال وموظفو المسرح في إطفاء حريق البحث العلمي، مستخدمين طفايات حريق المسرح، والذي تم تجديده وصيانته مؤخرا.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم إخراج الفنانين الموجودين بالمسرح، مشيرا إلى أن مسرحية قواعد العشق الأربعون انتهى عرضها بالمسرح منذ 4 أيام، فيما كان يتم إجراء بروفات لعرض مسرحي جديد.