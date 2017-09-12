محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد إعلامي أوكراني للترويج لشرم الشيخ

الطور – أ ش أ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا إعلاميا من أوكرانيا، وذلك أثناء زيارتهم إلى مدينة شرم الشيخ، في رحلة للتعرف وإلقاء الضوء على مقاصدها السياحية.

وأكد المحافظ على عمق العلاقات بين مصر وأوكرانيا، وطالب الوفد بالحديث عن المزيد من رحلات الطيران الثابتة بين شرم الشيخ وأوكرانيا.

ودعا المحافظ - خلال لقائه مع القناة الأولي بالتليفزيون الأوكراني - الشعب الاوكراني إلى زيارة مدينة شرم الشيخ، نظرا لتميزها وتمتعها بالأمن والأمان والجمال والمتعة، والمناظر الخلابة والطبيعة الجميلة.

كما أدار المحافظ مع الوفد الإعلامي الأوكراني حديث على مأدبة عشاء أجاب فيه عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم.

وعلى جانب آخر، استقبل اللواء خالد فودة الكاتبة السلوفاكية ميشيل عبد النبي - وهي من سلوفاكيا متزوجة من مصري تعيش بالغردقة، والتي قامت بتأليف كتاب عن عادات أهل مصر باللغة السلوفاكية، كما أنها بصدد تأليف كتاب عن عادات أهل البدو بجنوب سيناء.

وأبدى المحافظ خلال اللقاء سعادته بنقل عادات وتراث أهالي سيناء وترجمتها إلى اللغة السلوفاكية، وقام بدعوتها لحضور مؤتمر السياحة الدينية في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي نهاية اللقاء أهدت ميشيل نسخة من كتابها للمحافظ، وأهداها بالمثل كتابا عن الغوص وأهم مناطقه المميزة بجنوب سيناء.