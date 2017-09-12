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"الجنايات" تستكمل تفضّ أحراز 23 متهمًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل تفضّ أحراز 23 متهمًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

04:00 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

قضية كتائب أنصار الشريعة

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، فضّ الأحراز في محاكمة 23 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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