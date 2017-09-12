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محافظ الجيزة يزور المصابين من قوات الشرطة في حادث أرض اللواء

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة يزور المصابين من قوات الشرطة في حادث أرض اللواء

02:51 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

محافظ الجيزة يزور المصابين من قوات الشرطة في حادث أرض اللواء

الجيزة - أ ش أ

زار اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، المصابين من ضباط وأفراد وقوات الشرطة الذين أصيبوا خلال المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء بالجيزة أمس، والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين من قوات الشرطة، مشيداً بالتضحيات الغالية التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

رافق المحافظ خلال الزيارة النائب اللواء أسامة شمعة، والنائب اللواء علاء الهراس.

 

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