هيئة قصور الثقافة تعد خطة للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

أسوان - أ ش أ

تفقد الشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الإثنين يرافقه الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، قصر ثقافة أسوان، في زيارة استمرت حتى الساعة الأولى من صباح الثلاثاء، مطالبا بسرعة تجهيز الحديقة الخاصة بالقصر بالشكل الذي يتناسب مع أهمية هذا الموقع الثقافي الهام، مع ضرورة تجهيز الحديقة لتتحول إلى قصر ثقافة مصغر يضم نادى التكنولوجيا والمسرح والمرسم وقاعة المعارض.

وكان رئيس هيئة قصور الثقافة وصل، أمس الإثنين، إلى أسوان لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان الاحتفال العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني والتي من المقرر أن تكون خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.