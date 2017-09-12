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اليوم تشييع جثمان شهيد الواجب بسيناء في مسقط رأسه بالغربية

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مصراوي Masrawy

اليوم تشييع جثمان شهيد الواجب بسيناء في مسقط رأسه بالغربية

02:29 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

اليوم تشييع جثمان شهيد الواجب بسيناء في مسقط رأسه بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

يشيع أهالي قرية قرانشوا التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، في جنازة عسكرية، جثمان شهيد الواجب أمين شرطة سامح كمال الشهاوي، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين بسيناء.

وتوافد الأهالي على منزل أسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء ومؤازرة الأسرة واحتشدوا في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة، منددين بالعملية الإرهابية.

ومن المنتظر أن يتم تشيع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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