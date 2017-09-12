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أحمد حسن: «خدت فلوسي من الزمالك واللي يتكلم يتكلم» (فيديو)

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أحمد حسن: «خدت فلوسي من الزمالك واللي يتكلم يتكلم» (فيديو) أحمد حسن: «خدت فلوسي من الزمالك واللي يتكلم يتكلم» (فيديو)

التحرير

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وجه أحمد حسن، نجم الوطني السابق، الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة، بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي ، مؤكدًا أن الاتحاد قام بدوره في الحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين.

وأوضح «العميد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة « sports»، إنه قام بصرف الشيك الخاص بمستحقاته، نافيًا تصريحات ، رئيس النادي الأبيض، بأنه لن يتم صرف مستحقات له، معلقًا: «الرد على الكلام ده ابتسامة ظريفة، هو ده العادي، أنا خدت فلوسي واللي يتكلم يتكلم براحته».

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 وأضاف «الصقر»، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك، ولا يمكنه الإساءة لهم كما يحاول البعض اختلاق أزمة بينه وبين النادي، على خلفية خلافات شخصية.

 

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التحرير

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