أحمد حسن: «خدت فلوسي من الزمالك واللي يتكلم يتكلم» (فيديو)

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وجه أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة، بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، مؤكدًا أن الاتحاد قام بدوره في الحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين.

وأوضح «العميد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، إنه قام بصرف الشيك الخاص بمستحقاته، نافيًا تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بأنه لن يتم صرف مستحقات له، معلقًا: «الرد على الكلام ده ابتسامة ظريفة، هو ده العادي، أنا خدت فلوسي واللي يتكلم يتكلم براحته».

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وأضاف «الصقر»، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك، ولا يمكنه الإساءة لهم كما يحاول البعض اختلاق أزمة بينه وبين النادي، على خلفية خلافات شخصية.