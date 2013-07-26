أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصدر 40 رخصة بناء لتوسيع مستوطنة بالقدس المحتلة

Google+ Print
سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصدر 40 رخصة بناء لتوسيع مستوطنة بالقدس المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصدر 40 رخصة بناء لتوسيع مستوطنة بالقدس المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 40 رخصة بناء جديدة، لتوسيع مستوطنة 'بيسغات زئيف' المقامة على أراضى الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال الباحث فى شؤون الاستيطان أحمد صب لبن، فى تصريحات الليلة الماضية، إن هذه الوحدات تأتى ضمن المشروع الاستيطانى الذى جرت المصادقة عليه عام 2007، حيث سيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلدة عناتا بمدينة القدس.

وأضاف المسئول بأن هذه الخطوات المتلاحقة فى الإعلان عن المشاريع الاستيطانية ورخص البناء تشير إلى تجاهل سلطات الاحتلال لنداءات تجميد البناء الاستيطانى فى القدس، وهى تمضى بشكل فعلى بإجراءات تشييد هذه الوحدات على أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365