سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصدر 40 رخصة بناء لتوسيع مستوطنة بالقدس المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 40 رخصة بناء جديدة، لتوسيع مستوطنة 'بيسغات زئيف' المقامة على أراضى الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال الباحث فى شؤون الاستيطان أحمد صب لبن، فى تصريحات الليلة الماضية، إن هذه الوحدات تأتى ضمن المشروع الاستيطانى الذى جرت المصادقة عليه عام 2007، حيث سيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلدة عناتا بمدينة القدس.

وأضاف المسئول بأن هذه الخطوات المتلاحقة فى الإعلان عن المشاريع الاستيطانية ورخص البناء تشير إلى تجاهل سلطات الاحتلال لنداءات تجميد البناء الاستيطانى فى القدس، وهى تمضى بشكل فعلى بإجراءات تشييد هذه الوحدات على أرض الواقع.