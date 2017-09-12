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"الإداري" ينظر دعوى ابنة الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر

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مصراوي Masrawy

"الإداري" ينظر دعوى ابنة الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر

02:00 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

سارة خيرت الشاطر

كتب – محمود السعيد:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سارة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

قالت الدعوى رقم 70282 لسنة 69 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له، لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

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