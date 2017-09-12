تفاصيل رفع ابنة عبد الله الأشعل دعوى «حرمان أبوية».. ومعركة على الهواء (فيديو)

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اندلعت مواجهة كلامية حادة بين السفير عبد الله الأشعل، وابنته الإعلامية هند الأشعل، بعد رفعها دعوى قضائية بالعقوق ضده، لتعويض حرمانها من «الأبوية» لمدة 30 عام، حيث لم تلتق به طوال حياتها إلا صدفة، بعدما تخلى عن الأسرة، حسب وصفها.

وقالت هند، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، إنها رفعت الدعوى لتكرار الواقعة مع عدد من أصدقائها، مشيرةً إلى أن الحرمان سبب لها جرح نفسي كبير للغاية، مستكملةً: «في إحدى المرات لم يتعرف علينا، سلِم علينا في ميدان التحرير أنا وأختي وماعرفناش».

وأضافت: «من لحظة انفصال والدي عن والدتي وأنا في عمر الخمس أعوام، ونلتقي صدفة، كان بيجي عندي في القناة اللي بشتغل فيها ومايعرفنيش، كانوا بيقولوا بابكي هنا، فأقول ماعرفهوش، وأول مرة أتعرف على والدي كان من خلال رؤيته على شاشة التليفزيون وأنا في عمر 16 عاما».

وتابعت هند: «في مرة من المرات لما قالولي إنه في القناة روحت أسلم عليه، طلع مش عارفني، قولتله أنا هند بنتك، تعامل معايا وكأني إحدى تلامذته، أنا صُدمت من رد فعله.. رفعت القضية كمان لأني اتأذيت في شغلي بسببه، لأن اتجاهه السياسي يميل للإخوان، واترفضت في كذا شغل بسبب كده».

واصلت: «أنا فكرت مرة واتنين وتلاتة قبل ما أرفع الدعوى، تراجعت مرات عدة، وكنت مرعوبة، أنا عندي حق لكن بداخلي صراع نفسي بسبب المجتمع، لكن حسمت الأمر لأني مش عايزة حد تاني يتحط في الموقف ده.. كما أنه لم يأتي لعزائي في وفاة زوجي».

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ومن جانبه، اعترف «الأشعل»، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، بأنه لم يذهب لمنزل ابنته لتقديم العزاء بعد وفاة زوجها، متابعًا: «من حقها ترفع أي دعوى لكن لا تذهب للفضائيات، أنا دلوقتي مش أب، أنا دلوقتي خصم، لما بنت تتنكر لكل ما أنفقته عليهم وتعليمي لهم، صرفت عليها وعلمتها في مدارس خاصة حتى الزواج، وأمها السبب في سوء العلاقة».

وأضاف: «هند كانت بتيجي مكتبي تبتزني وتقولي عايزة فلوس، وهناك شهود، هل الحنين بتاعها ده شعرت به بعد 30 سنة؟ هي تُستخدم ضدي بصفتي رمز خدمت الدولة، وأنا جزء من رحم الدولة، وبتقول كلام فاضي عن الإخوان وبتاع، تعالي اثبتي إني إخوان في المحكمة، وأنا بقول على الملأ أهو إني مش هترشح للرئاسة، وفروا على نفسكم الكلام ده».

فيما ردت هند: «الراجل اللي يتفاوض على النفقة ويتهرب من دفعها، عنده مشاكل، ماما اللي كانت بتدفع أموال الدراسة، هناك تفاصيل سيئة وهو من يضطرني للإفصاح عنها»، فيما عقب الأشعل: «أنا مدرب جميع كوادر الدولة المصرية، لكنها تخلط الأمور وتتدعي أنني إخوان.. إنني أتعرض لمؤامرة.. روحي المحكمة وأنا مستعد، لكن التشنيع في الإعلام خطأ».

ومن جانبه؛ أكد محامي «هند»، طارق العوضي، أن القضية ليست لها دخل بالسياسة ولا بمحاولة تشهير «الأشعل»، مستكملًا: «قولي كام مرة قابلت فيها هند في 30 سنة»، وجاء رد الاب: «أنا هقدم فيك شكوى لنقابة المحامين»، فعقب العوضي: «كده إحنا بنهرتل».