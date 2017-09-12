"الجنايات" تستكمل محاكمة ورثة سكرتير "مبارك" في الكسب غير المشروع

كتب – محمود السعيد:

تستكمل الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة ضد ورثة اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في اتهامه بالكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن تفحص المحكمة بجلسة اليوم تقرير اللجنة الثلاثية بالكسب غير المشروع حول ثروة المتهمين.

وكانت محكمة النقض بقبول طعن النيابة على قرار محكمة أول درجة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وإحالة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظر موضوع القضية.

يذكر أنه تم التحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز سكرتير مبارك وأفراد أسرته، لاتهامهم في قضايا فساد واستغلال وظائفهم.