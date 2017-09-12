صور وخبر: قوات الجيش السوري في دير الزور

قوات سورية في دير الزور (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

اجتازت قوات الجيش نهر الفرات في دير الزور واتخذت مواقع في الضفة الشرقية للنهر، بالاتجاه الذي تتقدم منه قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت شبكة الإعم الحربي السوري على "فيسبوك" أن طلائع القوات السورية بقيادة العميد سهيل الحسن تعمل، بعد اتخاذ مواقعها هناك، على التحضيرات لنصب الجسور ونقل الآليات المدرعة والدبابات إلى الضفة الشرقية لمواصلة عملية التحرير.

ويقسم الفرات المحافظة إلى قسمين شرقي وغربي، وتقع مدينة دير الزور على الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من أسبوع على نجاح الجيش السوري في فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" على دير الزور منذ 3 سنوات، وبعد مرور يومين على إعلان مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت جناح قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن بدء حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير شرق الفرات، والريف الشرقي لدير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقًا لروسيا اليوم.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صور لمجموعة من القوات السورية في دير الزور، الإثنين، أثناء تقدمها في الجانب الشرقي من المدينة.